Groothandel uit Gent schenkt radiatoren aan slachtoffers overstromingen

De Gentse groothandel schenkt de radiatoren aan de vereniging Helpende Handen. Die trekt regelmatig naar Trooz in de provincie Luik. Daar is de schade na de overstromingen enorm. Trooz ligt aan de Vesder en liep vorig jaar helemaal onder water. De 200 radiatoren zijn zo'n 25.000 euro waard. "Dat type radiatoren ging sowieso uit ons gamma. Het is beter om ze te schenken, dan ze te vernietigen. Zo dragen wij ons steentje bij", zegt Alain De Bosscher van Cornoy.