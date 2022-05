Verpleegkundige Ihor uit Destelbergen was 2 maanden in Oekraïne: "Elke nacht arriveerden nieuwe gewonde soldaten"

Ihor stond in voor de tweedelijnszorg, vooral in Vinnitsa, een stad op zo'n 200 kilometer van Kiev. Aan het front zelf heeft hij niet gewerkt. "Vanuit oorlogsgebied in heel Oekraïne kwam er elke nacht rond 3 uur een trein met gewonde soldaten aan. Wij brachten ze van hieruit over naar de verschillende ziekenhuizen." Daarnaast heeft Ihor ook Oekraïense verpleegkundigen opgeleid. "Ik ging van ziekenhuis naar ziekenhuis, van stad naar stad. Mijn specialisatie is wondzorg. Dankzij mijn opleiding ken ik speciale technieken die niet gebruikt worden in Oekraïne".

Na bijna twee maanden Oekraïne is Ihor blij dat hij terug is, maar het wringt wel. "Mijn kinderen, mijn vrouw, mijn werk is hier. Maar een groot stuk van mijn hart ligt in Oekraïne. Mijn ouders zijn daar. De mensen hebben mij daar nodig."