Man van 21 uit Dadizele aangehouden die "plezier wou maken" met 4-jarig dochtertje van alleenstaande mama

In Kortrijk is een man van 21 uit Dadizele aangehouden die tijdens een chatsessie met een jonge moeder had gevraagd of hij haar dochtertje van 4 mocht huren ‘om er plezier mee te maken’. De jongeman woont in Dadizele en had nu en dan al eens contact gehad met de vrouw maar plots deed hij dus een oneerbaar voorstel.