Na meer dan twee jaar zijn toeristen weer welkom op Paaseiland

Paaseiland is een Polynesisch eiland in de Stille Oceaan. Het is een van de meest afgelegen eilanden ter wereld en ligt op ongeveer 3.700 kilometer ten westen van de Chileense kust. Staatkundig is het ook een onderdeel van Chili. Het eiland is vooral bekend om de ongeveer 1.000 metershoge standbeelden, moai. Zij werden tussen de 12e en de 15e eeuw uitgehouwen door de Rapa Nui, de oorspronkelijke inwoners.

Paaseiland is een van de grootste toeristische trekpleisters voor mensen die Chili bezoeken, toerisme vormt de belangrijkste bron van inkomsten. Tot voor de coronacrisis, alleszins. Sinds maart 2020 waren reizigers er niet meer welkom. De plaatselijke bevolking nam zelfs de kleine luchthaven in, om te verhinderen dat er vliegtuigen vanaf het vasteland er zouden landen.

De toegang tot Paaseiland is momenteel nog altijd beperkt, er is maar één vlucht per week naar het eiland. Maar vanaf augustus, meer dan 2,5 jaar later, gaat het eiland opnieuw "open" voor toeristen. Dat heeft het Chileense ministerie van Economie en Toerisme bekendgemaakt. "Vanaf 1 augustus wordt een uitbreiding van het aantal vluchten (twee of drie per week, afhankelijk van de epidemiologische situatie) en de heropening van het toerisme toegestaan", klinkt het in een mededeling.