Parade van Belgian Pride gaat uit in Brussel, organisatie verwacht 100.000 bezoekers

"Het is de eerste parade in Europa sinds het begin van de coronacrisis", zegt onze reporter Helen Goedgebeur vanop de Kunstberg. Woordvoerder van de Belgian Pride Laurent Malais is dan ook in zijn nopjes. "We moesten opnieuw naar buiten, we moesten opnieuw zichtbaar zijn", zegt hij. "We moeten durven te praten én durven te luisteren. Geen taboes meer in 2022."