"Stop raping us": vrouw loopt naakt rode loper in Cannes op om seksueel geweld in Oekraïne aan te klagen

Er komen geregeld verhalen over seksuele wandaden tijdens de oorlog in Oekraïne naar buiten. Veel vrouwen, ook heel jonge meisjes, zijn op soms gruwelijke wijze aangerand en verkracht door Russische soldaten. Verkrachting en aanranding zijn oorlogsmisdaden, het Internationaal Strafhof stelt onderzoeken in naar gerapporteerde feiten. De omvang van het seksuele geweld is moeilijk vast te stellen.

De oorlog in Oekraïne kwam eerder al onder de aandacht in Cannes. De Oekraïense president Volodimir Zelenski gaf via videoverbinding een verrassingstoespraak tijdens de opening van het festival dinsdag. De organisatie weigert ook Russische gasten die banden hebben met het Kremlin de toegang.