Leuven uitgeroepen tot 'reuzenvriendelijke stad' tijdens driejaarlijkse reuzenstoet 

Tijdens de festiviteiten kreeg schepen van Cultuur Denise Vandevoort (Vooruit) in het Bruulpark de oorkonde van ‘reuzenvriendelijke stad’. “Een reuzenvriendelijke stad moet reuzen betrekken bij het sociocultureel leven”, zegt voorzitter van de vzw Reuzen in Vlaanderen Stefaan Beyen. “De reuzen moeten buiten komen, dansen, stappen en het volk blij maken. Dat is zeker het geval in Leuven.”



Volgens Beyen ondersteunt Leuven ook het verdere bestaan van reuzen. Ondertussen heeft de stad al negen reuzen. De Chinese reus Da Tong werd recent nog een kopje groter gemaakt, maar de grootste reus blijft Jan Van den Graetmolen met maar liefst 4,8 meter hoog. Kobe Koeienschieter van de Pietermannen is dan weer de oudste.