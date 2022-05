Sociaaldemocraten stoten de conservatieven van de troon in Australië

Anthony "Albo" Albanese is 59 en komt uit Sydney. Hij groeide op in een kansarm gezin met een alleenstaande moeder die deeltijds werkte als poetsvrouw. Toch ging Albanese economie studeren en aan de universiteit raakte hij verzeild in de politiek. Was hij aanvankelijk erg links, dan schoof Albanese vooral de laatste jaren fors op naar het centrum, daar waar de stemmen liggen.

Onder de socialistische premiers Kevin Rudd en Julia Gillard was Albanese minister en zelfs even vicepremier. Hij uitte toen zijn ongenoegen over de rivaliteit tussen Rudd en Gillard die elkaar van de macht verdrongen. Toen de Liberaal-Conservatieve coalitie in 2013 aan de macht kwam, werd dat niet beter, want niet minder dan drie conservatieve premiers lichtten elkaar sindsdien het voetje om aan de macht te komen. Albanese weet dat hij dus niet enkel naar de oppositie in het parlement moet kijken, maar ook dat de messen in de Australische politiek even goed vanuit de eigen achterban in de rug kunnen worden gestoken.