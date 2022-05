Starliner, de nieuwe ruimtecabine van Boeing, is met succes vastgekoppeld aan het ruimtestation ISS

Het gaat om een eerste testvlucht van de Starliner. Het tuig was dus onbemand, in de commandostoel zat een pop van een vrouw in astronautenpak die voor de gelegenheid "Rosie the Rocketer" genoemd is, een verwijzing naar "Rosie the Riveter", het symbool van vrouwen die tijdens de Tweede Wereldoorlog zwaar werk verrichtten in Amerikaanse fabrieken. Behalve "Rosie" waren er ook 363 kilogram voorraden aan boord voor de zeven bemanningsleden van het ISS: drie Amerikanen, een Italiaan en drie Russen. (Lees verder onder de foto).