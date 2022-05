Tattoo artiesten en liefhebbers uit hele wereld komen samen op tattooconventie Inkspired in Brussel

Ook in tattooland zijn er uiteraard trends, en blijkbaar worden tatoeages steeds groter en zijn ze tegenwoordig vaker zwart-wit omdat mensen een gestileerde grafische aanpak verkiezen.

Sowieso zijn de mogelijkheden eindeloos en zijn er evenveel stijlen als tatoeëerders. Frank the Butcher, een tattoo artiest uit Houthalen, staat ook op de beurs. Hij is bekend voor zijn fotorealistische ontwerpen: “Dat vergt jaren oefening en training. Ik had even schrik dat de lange coronabreak mij parten zou spelen toen we terug mochten beginnen, maar gelukkig verleer je het niet. Ik heb een vaste klant hier en ben bezig met een rug in het thema van de film Saw!”