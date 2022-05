Viroloog Piet Maes: "Vaccineren tegen apenpokkenvirus is op dit ogenblik helemaal niet nodig"

Bij drie mensen is het apenpokkenvirus intussen ontdekt in ons land. Wellicht is hun besmetting terug te voeren op het Darklands Festival, waar twee van hen aanwezig waren. "Drie besmettingen is geen opvallend aantal," zegt viroloog Piet Maes van het Rega-instituut van de KU Leuven. in "De ochtend" op Radio 1. "Maar we zitten wel wereldwijd met een cluster van enkele honderden besmettingen, en dat is uitzonderlijk. Het virus is ook nog nooit in België opgedoken. In Congo bijvoorbeeld zijn er jaarlijks enkele duizenden gevallen, maar het is uitzonderlijk dat het in Europa opduikt."