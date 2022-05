Vlaams-Brabant wordt meer en meer een akkerbouwprovincie: het telen van groenten, granen en fruit zit in de lift

Het aantal landbouwbedrijven in Vlaams-Brabant is de voorbije 10 jaar met 13 procent gedaald. Het aantal bedrijven is met een derde gedaald van 523 naar 351.

Het aantal akkerbouwbedrijven daarentegen is net toegenomen van 504 naar 639 bedrijven. Ook is meer dan de helft van de landbouwgrond in de provincie bestemd voor akkerbouw. Vlaams-Brabant wordt dus meer en meer een akkerbouwprovincie waar er groenten, fruit en graan worden geteeld.