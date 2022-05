Marine viert 75e verjaardag met Vlootdagen aan het Steen in Antwerpen

Tijdens de vlootdagen zet de Marine vooral in op de innovatie. “Vanaf 2024 wordt onze volledige vloot vernieuwd met zes mijnenjagers, twee nieuwe fregatten en we zetten vooral in op drones en virtual reality.” Dat kunnen bezoekers allemaal zelf bekijken in het maritiem dorp in Antwerpen. “We kiezen niet zomaar voor deze plek. De Haven van Antwerpen is van enorm belang voor ons werk. Ook het economische belang van de stad valt niet te onderschatten.”

Niet alleen de Marine is aanwezig, maar ook veel partners. “Douane, kustwacht, milieu en de federale politie. Zij geven uitleg over hun functies op zee. Daarnaast zijn alle andere componenten van Defensie ook aanwezig.”