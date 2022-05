Vrouw (44) in de cel voor verdacht overlijden van haar partner uit Lummen 

Het gerecht stuurde donderdag een forensisch team en het gerechtelijk lab naar het huis van de 45-jarige Lummenaar. Volgens de eerste vaststellingen ging het om een ongewoon overlijden. Zijn partner, een vrouw van 44, werd daarna opgepakt en verhoord. De man zou door verstikking om het leven zijn gekomen.



De advocate van de partner van de man bevestigde vrijdagavond dat haar cliënte naar de gevangenis in Hasselt is overgebracht. Dinsdag moet de vrouw voor de raadkamer in Hasselt verschijnen waar er over haar verdere aanhouding beslist zal worden. "Blijkbaar vond de onderzoeksrechter voldoende aanwijzingen om de vrouw aan te houden, maar in het onderzoek wordt ook nog wel rekening gehouden met de piste van zelfmoord. Uiteraard is mijn cliënte zeer zwaar aangeslagen en onder in de indruk van wat er zich allemaal heeft afgespeeld", zei advocate Lynn Clerinx in een korte reactie.