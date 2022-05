Jong, scherp, recht door zee en een hit op sociale media: maak kennis met Camille Vasquez, advocaat van Johnny Depp

Twee sterren die ooit een koppel waren, verhalen en geruchten over losse handjes, vetes die in de rechtbank uitgevochten worden. Tot spijt van wie het benijdt, het zijn ingrediënten waarvan het publiek smult. Spreken van een "sterk gemediatiseerd" proces is niet overdreven. Wie dat wil, kan alles tot in de kleinste details volgen. De getuigenissen worden in het lang en in het breed (en in het lelijk) uitgesmeerd.

In de eerste fase van het proces stond Johnny Depp centraal, met getuigenissen van hemzelf en van mensen uit zijn omgeving. Die moesten mee het beeld schetsen van zijn karakter en van hoe hij zélf het slachtoffer was van geweld binnen het huwelijk. De voorbije weken was het aan Amber Heard. Het is daar dat een nieuwe "ster" opgedoken is: Camille Vasquez, de advocate van Johnny Depp. Er zijn filmpjes op TikTok met miljoenen kijkers, t-shirts met haar naam op, en een eindeloze stroom hashtags. Waaraan heeft ze die status verdiend?