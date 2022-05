14 supporters onwel tijdens match KV Mechelen-RC Genk, ze zeggen dat ze een prik hebben gevoeld

De politie bevestigt dat die mogelijkheid onderzocht wordt: "De slachtoffers vertelden over een prikincident. We hebben daarom vannacht nog een onderzoek opgestart om na te gaan wat er gebeurd is. We hopen daar snel duidelijkheid in te krijgen, op basis van medische verslagen en van de camerabeelden die we gaan bekijken." Dat de slachtoffers allemaal vrouwen zouden zijn, klopt alvast niet, zegt Van de Sande: "Het gaat om mannen en vrouwen, minderjarigen en meerderjarigen."