4 gewonden bij frontale botsing in Brandhoek bij Vlamertinge

Langs de Poperingseweg, in het gehucht Brandhoek in Vlamertinge, is zaterdagavond laat een zware frontale botsing gebeurd. Kort voor middernacht reden twee personenwagens op elkaar in, toen één van de bestuurders afweek van z’n rijvak. De klap was bijzonder hevig.

Beide auto"s werden enkele tientallen meter uit elkaar geslingerd, ook twee bomen werden geraakt. Aanvankelijk werd gevreesd dat in één van de wrakken een slachtoffer gekneld zat, maar dat bleek niet zo te zijn. Bij het ongeval raakten vier mensen gewond. Ze waren bij bewustzijn toen ze naar het ziekenhuis werden overgebracht. Voor zover bekend, is niemand in levensgevaar.

De materiële schade is wel aanzienlijk. Op de Poperingseweg in Vlamertinge zijn al vaker ongevallen gebeurd, sporadisch ook zelfs met dodelijke afloop.