5000 Mini’s tijdens fan days op autocircuit van Zolder

De Mini fan days werden, voor corona roet in het eten gooide, jaarlijks georganiseerd. Intussen was het wel al even geleden dat het voor Mini-eigenaars verzamelen was geblazen. Maar nu het weer kon, kwamen ze massaal opdagen, zegt Joachim Sas van Mini Benelux: “Het doet mij heel veel plezier om zoveel fans van onze iconische auto te zien. Je hebt natuurlijk de echt oude mini’s en de huidige moderne mini’s, maar ik denk dat het succes er net in schuilt dat ook de nieuwere modellen trouw zijn gebleven aan het originele recept als het gaat om looks en rij-ervaring.”