ACV sluit acties niet uit na geval van agressie tegen bus in Gent

De christelijke vakbond ACV is verontwaardigd over een nieuw incident met een bus van De Lijn gisteren in Gent. Een twintigtal jongeren uit Brussel, die op weg waren naar het recreatiedomein De Blaarmeersen, maakten amok rond een bus aan het station van Gent-Sint-Pieters. Het is al het tweede incident bij De Lijn deze week. Voor het ACV is de maat vol en komen er mogelijk acties de komende dagen.