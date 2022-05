Vrouwen die nieuws lezen in Afghanistan bezwijken onder druk taliban en doen dat nu met bedekt gezicht

Begin deze maand had de extremistische moslimmilitie van de taliban die grote delen van Afghanistan controleert, vrouwen verplicht om zich volledig te verhullen, het liefst met een boerka die ook het gezicht bedekt. Tot dan toe was een hoofddoek voldoende voor de taliban.

Enkele dagen geleden hadden de taliban ook vrouwelijke presentatoren op de televisie verplicht om hun gezicht te bedekken op de ogen na. Dat had gisteren al het geval moeten zijn, maar de vrouwen weigerden dan en hebben het nieuws gelezen zoals gewoonlijk.

De taliban dreigden er mee om die vrouwen van het scherm te bannen. Veel keuze was er dus niet en vandaag waren de vrouwelijke medewerkers van de tv-zenders TOLOnews, Ariana Television, Shamshad TV en 1TV dus (niet) te zien met een sluier. De directies van de zenders zeggen dat ze geen andere keuze hadden en dat de taliban geen concessies wilden doen. ( Lees verder onder de foto ).