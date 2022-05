Amerikaanse toezichthouder FDA onderzoekt meldingen over de dood van 124 patiënten door Philips slaapapneu-apparaten

De Amerikaanse medische toezichthouder FDA heeft het afgelopen jaar 21.000 meldingen binnengekregen over problemen met Philips-apparaten tegen slaapapneu. In 124 gevallen zouden die de dood van de gebruikers kunnen hebben veroorzaakt. In eigen land houdt de FAGG de zaak in de gaten. Europees onderzoek schat de gevaren minder hoog in.