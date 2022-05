BEKIJK - "Punk op cello" met getrommel én een paperclip: ook dit is de Koningin Elisabethwedstrijd

Hedendaagse klanken dus op de Koningin Elisabethwedstrijd, in de persoonlijke keuze van de kandidaten. Maar natuurlijk zijn er ook de verplichte werken, die speciaal voor het concours gecomponeerd worden en per definitie van deze tijd zijn. In de halve finale was dat “Wie aus der Ferne” voor cello en piano van de Belgische componist Daan Janssens; in de finale moeten de 12 beste cellisten op één week tijd een nieuw werk voor cello en orkest van de Duitser Jörg Widmann instuderen.