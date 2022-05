België boven: deze toppers van eigen bodem gooien dit weekend hoge ogen

Stéphanie Huang is als enige Belg geselecteerd als een van de 12 finalisten van de Koningin Elisabethwedstrijd die dit jaar in het teken van cello staat. Ze volgt daarmee in de voetsporen van haar zus Sylvia die in 2019 hetzelfde deed in de editie voor viool. Dinsdag gaat ze een week in afzondering om zich op de finale voor te bereiden.