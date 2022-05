BEKIJK - Op zoek naar salamanders in Merelbeke: "Meer biodiversiteit hoeft niet zoveel te kosten"

Het is vandaag de internationale dag van de biodiversiteit. Op verschillende plaatsen in ons land kon je op safari, om te ontdekken hoe gevarieerd onze leefomgeving kan zijn. Meer dan 100 organisaties deden mee. Hun boodschap: biodiversiteit is belangrijk en hoeft niet zoveel geld te kosten. Onze "Journaal"-ploeg trok naar Merelbeke. Het gebied tussen de Makegemse bossen trok op korte tijd heel veel nieuwe soorten aan.