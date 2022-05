Leopold II-tunnel in Brussel is niet meer: langste tunnel van België heet nu officieel Annie Cordytunnel

Annie Cordy was een Brusselse zangeres en actrice. Ze was in het tweede deel van de twintigste eeuw razend populair in Wallonië en Frankrijk, in Vlaanderen is ze minder bekend. In totaal nam Annie meer dan 700 liedjes op en speelde ze mee in 20 muzikale komedies en operettes. Als actrice trad ze op in 40 langspeelfilms, 30 tv-producties en een tiental toneelstukken.