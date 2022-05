Nidal, Thomas en Héritier: maak kennis met de drie gloednieuwe Ketnet-wrappers

4.087 jongeren stelden zich kandidaat. Daarvan bleven uiteindelijk 10 kandidaten over die doormochten naar de liveshows. Vanmorgen was de finale. Arjan, Dara en Nona haalden het net niet.

Het is al de vierde keer dat Ketnet via een talentenjacht op zoek gaat naar nieuwe wrappers. Naast Sien Wynants, werden ook Charlotte Leysen en Gloria Monserez ontdekt via "Wie wordt wrapper?"

Nidal van Rijn