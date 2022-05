Dode bij brand in rusthuis in Elsene

Het slachtoffer, een man van 71, werd dood aangetroffen in bed. Mogelijk raakte hij bevangen door de rook in zijn slaap. Er werd nog tevergeefs geprobeerd om het slachtoffer te reanimeren.

De brand had geen gevolgen voor andere bewoners in het gebouw. Alleen de kamer waar de brand ontstond en de aanpalende kamer zijn onbewoonbaar. Volgens de brandweer is er geen opzet in het spel en was de oorzaak van de brand accidenteel.