Geen vergunningen, zwartwerk en geluidsoverlast: politie sluit nieuwe club op het Eilandje in Antwerpen

Het wijkteam van het Eilandje en andere teams van de regio West hebben zaterdagnacht om 2 uur een club gecontroleerd op het Eilandje. De club is nog maar pas open en er kwamen bij de politie al verschillende klachten rond geluidsoverlast binnen.

Eerder had de politie al een controle gehouden waar verschillende inbreuken zijn vastgesteld, zoals het ontbreken van een drankvergunning, zwartwerk, nachtlawaai, inbreuken tegen het rookverbod en de brandveiligheid die niet in orde was. De portier beschikte ook niet over de nodige vergunningen.

Bij een tweede controle stelde de politie vast dat er shisha werd gerookt in de rokersruimte en dat er nog steeds geen drankvergunning is. Omwille van de herhaalde inbreuken heeft de politie zaterdagnacht de zaak gesloten. De uitbater krijgt nu de tijd om alle nodige vergunningen in orde te brengen.