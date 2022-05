Honderden mensen voeren actie aan Gents Houtdok, tegen het zwemverbod

Zo'n 800 mensen zijn vanmiddag in de meest uiteenlopende bootjes samengekomen om actie te voeren tegen het zwemverbod aan het Houtdok. “Zwemmen hier is nog altijd verboden, en dat is erg jammer", zegt Hannes Cosyns van Waterland Vzw. “Er is hier een tijdje geleden gebaggerd waardoor er geen fietsen en afval meer in het water liggen. Het grootste probleem is de huidige wetgeving. Er mag niet gezwommen worden als er geen redders aanwezig zijn. En die wetgeving moet veranderen." Waterland wil dat er in Vlaanderen overal op eigen risico mag gezwommen worden, tenzij het te gevaarlijk is. "Wij zijn het enige land in Europa waar dat niet mag."