Gitaar waarop Kurt Cobain speelde in videoclip van "Smells like teen spirit" geveild voor 5 miljoen dollar

Ook enkele spullen van Madonna gingen onder de hamer. Zo bracht de op Marilyn Monroe geïnspireerde jurk uit de videoclip van "Material girl" 287.500 dollar op en werd een zwarte zijden jurk die ze in een video op Instagram droeg geveild voor 21.875 dollar. De door Bruce Springsteen handgeschreven songtekst van "Born to run" bracht 44.800 dollar op.

In totaal werden 1.300 items geveild. Het driedaagse Music Icons Auction Event, gehouden in Hard Rock Cafe New York, bracht in totaal bijna 15 miljoen dollar op.