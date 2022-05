Gloednieuwe brug in Zeebrugge feestelijk geopend: "Het is de langste beweegbare draaibrug van Europa"

Met een lengte van 130 meter, een doorvaartbreedte van 55 meter en een fietspad van 4 meter breed, is het de langste beweegbare draaibrug in Europa. Directeur Klaas Ockier van Artes: “Als Zeebrugse aannemer was het voor ons, en met uitbreiding het hele bouwteam, een echte uitdaging om dit project in zo'n korte tijdspanne uit te voeren. Je moet ook weten dat we dit moesten doen tijdens de corona epidemie. We kregen ook te maken met heel wat toeleveringsproblemen. Dankzij onze gedreven mensen is het kunstwerk tot een goed einde gebracht."