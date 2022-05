Israëlische regering van premier Naftali Bennett is gered: parlementslid die haar steun introk, draait opnieuw bij

Premier Bennett heeft dus voorlopig een crisis afgewend, maar zit natuurlijk wel erg krap in de politieke steun. Er is dan ook niet veel nodig om de regering alsnog te doen vallen. In een interview met de krant "The Jerusalem Post" geeft de premier dat toe: hij zit met een erg brede coalitie van zowel linkse als erg rechts-nationalistische partijen (zoals die van Bennett zelf). "Voor velen is deze regering veel te links, voor anderen veel te rechts", aldus Bennett.