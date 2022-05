Italiaanse verenigingen in Limburg willen gratis Italiaanse taalles voor jongste generatie

De culturele identiteit was altijd al een spanningsveld, getuigt Tania: “Mijn vader Toto is geboren in Sicilië en kwam op heel jonge leeftijd naar hier. Hij zei: België heeft mij alles gegeven: mijn vrouw, mijn kinderen, mijn werk. Ik wil dat mijn kinderen als Belgische kinderen opgroeien." Maar mijn mama vond dat wij ook onze roots moesten kennen. Dus bracht zij me op woensdagnamiddag naar de Italiaanse school. En kwam mijn papa me enkele uren later daar furieus weg halen. Want wij moesten Nederlands leren! Ja, dat waren toestanden hoor", lacht Tania nog.