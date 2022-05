Jonge straatmuzikantes Fé en Merel (12) uit Ieper halen honderden euro's op voor Oekraïne

Met Moederdag speelden Fé en Merel voor het eerst met hun dwarsfluit op de Grote Markt in Ieper. Ze droomden er al lang van om straatmuzikant te worden: "Ik dacht dat het nooit zou lukken, maar na heel wat mails hebben we een vergunning als straatmuzikant gekregen van de stad Ieper. We zijn de jongste straatmuzikanten in de vredesstad. "

Op Moederdag haalden ze zo'n 225 euro op maar dat was omdat er heel wat familie aanwezig was, zegt Fé: “We spelen bekende liedjes, zoals Let It Go van Frozen en My Heart Will Go On van de film Titanic. We willen om de twee weken op zondag spelen. De opbrengst gaat iedere keer naar de vluchtelingen uit Oekraïne."