Leerlingen van Sint-Martinusschool in Herk-de-Stad winnen finale Lego League in Rotterdam

Teamlid Kobe vertelt ook over een project dat ze moesten voorstellen. “We hebben een oplossing bedacht voor leveringsproblemen van een fruitbedrijf. Ze hebben moeilijkheden om met vrachtwagens de stad in te rijden om hun fruitsnacks tot bij klanten te brengen. Dus hebben we een soort bakfiets ontworpen waarmee je wel de stad in kan. De jury was zeer lovend over ons projectvoorstel dus daar hebben we ook veel punten mee gescoord.”

De finale kleurde overigens aardig Limburgs, want ook de tweede plaats was voor een Limburgs team. Het team van bassisschool de Merlijn in Tongeren ging met zilver naar huis.