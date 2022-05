Is VUB-gastprofessor Djalali geëxecuteerd? "Geen nieuws en Iran gaat daar ook niet over communiceren"

Er is ook al twee jaar lang geen rechtstreeks contact meer mogelijk. "Zelfs zijn familie mag hem niet meer bellen", legt Van Berlaer uit. "Alles wat we weten is via zijn advocaat of via familieleden van gevangenen die daar ook vastzitten."



Is er nog hoop? "We moeten die hebben. Zolang er een vermoeden van leven is, is er hoop en zolang er hoop is, is er leven.