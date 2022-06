Een kwart van alle inwoners van Lokeren heeft een migratieachtergrond, blijkt uit nieuw rapport 

Voor de jaren '60 was de bevolking in Lokeren bijna volledig wit en Belgisch, blijkt uit de studie van De Bock. In de periode na de Tweede Wereldoorlog kwamen de weinige migranten vooral uit de buurlanden, met een overwicht aan Nederlanders.



In 1964, een jaar van sterke economische groei, kwam een nieuwe migratiestroom op gang. Volgens de onderzoekster kwamen voornamelijk gastarbeiders uit het Middellandse Zeegebied naar Lokeren. Zij gingen aan de slag in de textielindustrie en de haarsnijderijen. De eerste gastarbeiders die in grote aantallen in Lokeren aankwamen, waren Spanjaarden. Vanaf 1965 kwamen ook veel Marokkanen naar Lokeren. En vanaf 1973 kwamen er ook gastarbeiders uit Turkije bij. Zij werkten vaak in bedrijven die grondwerken uitvoerden.