Modeshow Viso Gent gaat voor het eerst sinds corona opnieuw door onder de stadshal

Voor Anna Van Baelen-Paschalidis was het haar afstudeerproject aan de school. “Het is een collectie van drie stuks die door mezelf, een mannelijk en een vrouwelijk model gedragen worden. Zij zijn beiden volledig in het zwart en ik in het wit. Het thema van dit jaar is make-remake, maar daarbinnen mochten we allemaal een sub thema kiezen. Mijn subthema gaat over migratie en de moeilijkheden die vluchtelingen ondervinden als ze naar hier komen. Mijn familie is zelf ook van Griekenland naar hier gemigreerd en zelf ondervind ik ook nog moeilijkheden. Maar die moeilijkheden zijn niet te vergelijken met wat mensen van de eerste generatie hebben ondervonden. De Griekse letters in mijn stukken zijn dus een verwijzing naar mijn afkomst.”