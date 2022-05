Namen van 129 slachtoffers van feminicide op de rode loper in Cannes

Volgens de activisten zijn er sinds de vorige editie van het Filmfestival van Cannes (in 2021) in Frankrijk 129 vrouwen het slachtoffer geworden van feminicide. Dat betekent dat ze vermoord werden door mannen uit vrouwenhaat. Vaak gaat het om een moord door een ex-partner, een eremoord of een moord die het gevolg is van seksueel geweld.

De actie had een link met het festival. Deze namiddag werd er een documentaire vertoond waarin deze feministische groepering gevolgd wordt. Les Coulleuses trekken vaak 's nachts de straat op om slogans op muren te plakken die het geweld tegen vrouwen aan de kaak stellen. Met hun nachtelijke acties willen ze de straat heroveren en vrouwen die slachtoffer zijn van geweld steunen.

"We zijn in het zwart omdat we in de rouw zijn", verklaarde een activiste aan het persagentschap AFP. "We wilden niet naar Cannes komen om te poseren. We wilden niet lachend de trappen beklimmen als actrices, maar tonen dat we activisten zijn."