Nieuw opleidingscentrum voor assistentiehonden in Schelderode

Volgens Sandra Demeester, algemeen directeur bij Hachiko, zijn er heel wat mensen die een assistentiehond kunnen gebruiken. “Vandaag zijn er nog steeds veel mensen die dromen van meer bewegingsvrijheid en stabiliteit met een zachtaardige en krachtige persoonlijke assistent aan hun zijde. We proberen zo veel mogelijk mensen te helpen, maar de vraag is groter dan het aanbod. Dankzij ons nieuwe, ruimere centrum kunnen we de opleidingstrajecten voor startende pups, maar ook de opvolging voor volwassen honden, nog beter in goede banen leiden.” Buiten is er nu een afgebakende puppyweide, een wandelzone, een avonturenweide en een speelweide. Binnen kunnen de honden die in opleiding zijn nu ‘op kot’ in gloednieuwe kennels, inclusief vloerverwarming en ‘cosy corner’.