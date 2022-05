Ontvluchte gevangene gevat in Antwerpen na achtervolging door wijkteam

Het wijkteam Atheneum controleerde vrijdag een man die het alcoholverbod negeerde op het De Coninckplein in Antwerpen. De man zei dat hij geen identiteitskaart bij zich had, maar gaf wel zijn naam door aan de politie. Toen de inspecteurs zijn naam door de databank wilden halen, zette de man het op een lopen.

Via de Mizenstraat vluchtte de man naar de Dambruggestraat. In de Nachtegaalstraat kon de politie hem uiteindelijk vatten, waar de man zich hevig verzette. Eens de situatie weer onder controle was, bleek dat de betrokkene (32) geseind stond als een ontvluchte gevangene. Het wijkteam bracht de man terug naar de gevangenis aan de Begijnenstraat.