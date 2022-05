Rusland is bereid om onderhandelingen met Oekraïne te hervatten

Van Oekraïense kant is nog niet gereageerd. Dinsdag legde Kiev de gesprekken stil. Ze kunnen enkel heropstarten als er concrete voorstellen worden geformuleerd, verklaarde de Oekraïense onderhandelaar Michailo Podoljak. Hij wil ook enkel over een wapenstilstand praten als de Russen hun troepen terugtrekken. "De oorlog eindigt niet als we iets opgeven", aldus Podoljak. Enkel een volledige bevrijding van alle bezette gebieden is voor Oekraïne aanvaardbaar.