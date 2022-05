Saudische prins Al Walid bin Talal verkoopt fors belang in zijn holding KHC aan staatsinvesteringsfonds

Prins Al Walid houdt nu nog wel een belang van ruim 78 procent van KHC over, de holding die hij in 1980 heeft opgericht en die hem tot een van de rijkste mensen ter wereld heeft gemaakt. KHC heeft onder meer grote belangen in de Franse groep Accor, in het beroemde hotel George V in Parijs en The Savoy in Londen en in het IT-bedrijf Twitter.