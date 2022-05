Stiltecirkel voor vrede tijdens Open Gebedshuizendag in zeven Limburgse gemeenten

De stiltecirkel voor vrede is een symbolisch gebaar en een oproep voor vrede in verschillende landen over de hele wereld, zegt Mohammed El Mansori van de Marokkaanse moskee in Maasmechelen: “We hopen dat de oorlog in Oekraïne zo snel mogelijk stopt. Diezelfde wens is er ook in andere religies en daarom is het goed dat we samen een cirkel vormen. Uiteindelijk zijn we allemaal mensen, welke godsdienst je ook aanhangt.”