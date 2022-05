Trein die van de kust naar Brussel reed, stond uur stil, mogelijk door "kwaad opzet"

Nadat de trein in Gent-Sint-Pieters vertrokken was, viel hij rond 19.30 uur stil in de buurt van Merelbeke. "Er is een vermoeden van kwaad opzet", zegt Dimitri Temmerman van de NMBS. "Het is de politie die het onderzoek voert. Wij verlenen uiteraard onze volledige medewerking. Als het bewezen wordt dat de trein stilviel door kwaad opzet, dan is dat een ernstig misdrijf." Hij wil niet verder ingaan op de aard van het misdrijf.

Volgens Temmerman heeft de trein een uur stilgestaan en zijn de reizigers de hele tijd aan boord gebleven. "De trein is dan aangekomen in Brussel-Zuid waar we water hebben uitgedeeld aan de reizigers. Vervolgens hebben zij hun reis kunnen verderzetten. We betreuren de hinder die dit incident teweeg heeft gebracht voor onze reizigers."

Toen de trein stilstond, moesten de andere treinen omgeleid worden, maar nu is er geen hinder meer, aldus Temmerman.