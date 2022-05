Twee appartementen in Lier en Herentals onbewoonbaar na brand 

Kort na 16 uur is er een brand ontstaan in een appartement op de eerste verdieping in de Noorderwijksebaan in Herentals. De keuken van het appartement is uitgebrand. De rest van het appartement heeft rook- en waterschade. Het appartement is wel onbewoonbaar.

Andere appartementen in het gebouw en een schoonheidsinstituut op het gelijkvloers bleven gevrijwaard. De bewoner van het uitgebrande appartement was niet thuis en niemand anders raakte gewond. De brand is ontstaan in de keuken. De precieze oorzaak wordt nog onderzocht.