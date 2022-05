Belgische arts Laurens Liesenborghs onderzoekt apenpokken in Congo: "Variant in Westen wellicht milder"

Het belangrijkste is volgens hem echter dat er twee varianten van het apenpokkenvirus zijn. De variant die in Centraal-Afrika en dan vooral in Congo verspreid is, lijkt gevaarlijker en besmettelijker en het is die variant die dokter Liesenborghs bestudeert.

De variant die in Noord-Amerika en Europa is opgedoken, zou echter afkomstig zijn uit West-Afrika en lijkt milder. Dat zou verklaren waarom die minder besmettelijk is en minder slachtoffers maakt. Die West-Afrikaanse variant lijkt overdraagbaar via nauwe contacten met de huid of seksuele contacten.