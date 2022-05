Kamerlid De Vriendt (Groen): "Federale regering heeft doorstart nodig, premier moet uit zijn schulp komen"

Wouter De Vriendt van Groen gebruikte de gelegenheid om premier Alexander De Croo (Open VLD) tot de orde te roepen. "Vivaldi (red.: zo wordt de federale regering vaak genoemd) kan je vergelijken met een fiets: de banden moeten dringend worden opgepompt."



"De regering moet in conclaaf, de premier moet uit zijn schulp komen", zei De Vriendt. "We hebben een akkoord nodig over de fiscale hervorming, want er moet een eerlijke bijdrage komen van de hoogste vermogens. Veel mensen hebben het moeilijk met hun koopkracht en dan is er nog de groene transitie. Als we daarrond een groot akkoord kunnen maken, hebben we een nieuwe doorstart en dat is nodig."



"Ik geloof in deze regering, maar er is veel drama rond en op een aantal dossiers raken we niet vooruit. Vivaldi is nochtans tot mooie dingen in staat. Kijk maar naar de vergroening van de salariswagens en de effectentaks."