Voormalig klokkenluider Chelsea Manning zet zich in voor privacy op het internet: "Grote gevaar van bedrijven"

Chelsea Manning werkt nu voor een bedrijf dat zich bezighoudt met privacy en databescherming in digitale tijden. Met het verleden houdt ze zich niet meer bezig. houdt zich nu vooral bezig met privacy en databescherming. "Ik heb alles van vroeger achter mij gelaten", zegt Manning in "De zevende dag", verwijzend naar het WikiLeaks-verhaal. "Ik kijk altijd vooruit, naar de rest van mijn leven."

Privacy en databescherming in digitale tijden is een heet hangijzer. Volgens Manning zijn steeds meer mensen zich bewust van het gevaar van internet en het beschermen van je persoonlijke gegevens. "De vraag is, nu we ons daar meer en meer van bewust worden, hoe verzekeren we onze privacy op het internet. Zeker in deze tijden. Alles wat we online doen, wordt geregistreerd en verdwijnt in databanken."

Initieel lag haar focus op het gevaar van inmening door de overheid in onze privéleven, maar er is een verschuiving opgetreden, zegt Manning. "Het gevaar voor de individuele burger komt nu van de grote bedrijven en de sociale media. Er is een gebrek aan transparantie en overzicht, en dat is alarmerend."