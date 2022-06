4.000 dansers uit hele wereld komen naar De Panne voor WK Jazz-Modern Dance

Afgelopen weekend vond in Wevelgem het Belgisch Kampioenschap Jazz en Moderne Dans plaats. En daar kwam de voorzitter van de internationale dansfederatie met groot nieuws. België mag volgend jaar het Wereldkampioenschap Jazz Modern Dance 2023 organiseren.

Het evenement zal plaatsvinden in het Plopsatheater in De Panne van 27 november tot en met 4 december volgend jaar. De organisatie ligt in handen van dansschool Kreadance DiVa uit Wevelgem en de Belgische dansfederatie BULDO. Dimitri Covent van Kreadance DiVa is in de wolken. "Dat wordt een echt groot evenement. Er komen ongeveer 4.000 dansers van over de hele wereld. Die organisatie wordt een huzarenstukje. We hebben nog anderhalf jaar, maar we moeten er vandaag al aan beginnen."